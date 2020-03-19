قائد القوات البرية السودانية يتفقد الفرقة الثانية مشاة

الخميس 19 مارس 2020

استقبل قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف اللواء الركن نصرالدين عبدالقيوم أحمد والي ولاية القضارف المكلف وأعضاء لجنة الأمن اليوم، الفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية السودانية الذي وصل في زيارة تفقدية للفرقة الثانية مشاة للوقوف على احتياجاتها ومطلوباتها والأعباء الواقعة عليها في تأمين الموسم الزراعي وحماية ثروات الوﻻية والدفاع عن الثغور.



وأكد قائد القوات البرية دعم وإعانة الفرقة الثانية مشاة من أجل القيام بواجباتها خاصة في تأمين الموسم الزراعي الجديد وتوفير الضمانات اللازمة لإنتاج القوت الذي يتيح العيش الكريم والرفاهية للشعب السوداني مفجر ثورة ديسمبر المجيدة، معبرا عن ثقته التامة في قدرة الفرقة الثانية مشاة على اﻻضطلاع بمهامها الوطنية.

من جانبه أوضح قائد الفرقة الثانية مشاة بالقصارف أن زيارة قائد الفرقة تمثل دفعة قوية لإكمال المنشآت وتمكين الفرقة من القيام بمسئولياتها، مبينا أن هذه الزيارة تعد واحدة من سلسلة زيارات قادة القوات المسلحة للفرقة الثانية.

إلى ذلك التقى قائد القوات البرية السودانية بضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثانية مشاة حيث قدم تنويرا حول دور القوات المسلحة في إحداث التغيير بجانب الرؤية المطروحة لتطوير القوات المسلحة والخدمات المقدمة لها.