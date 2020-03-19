بالوعي والالتزام نقى انفسنا المخاطر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

انباء كثيرة متداولة عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى ومختلف الوسائط تتحدث عن أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات والتوجيهات الصحية ليقى الناس انفسهم المخاطر ويتجاوزوا محنة الانتشار السريع لوباء كورونا الذى تكمن خطورته فى السرعة الفائقة لانتشاره ، وان

الجميع حتما تحت دائرة تهديده .

ومن المهم جدا ان يعرف المجتمع ككل هذه التوجيهات الصحية والتوصيات والاشتراطات التى تضعها الجهات المختصة حماية للناس ومنعا من انتشار الوباء .

وقد تحدث المختصون ان أهم الاسباب التى يمكن ان تحمى الانسان جيدا تجنب الازدحام بقدر المستطاع والاهتمام بالنظافة الشخصية وبالذات نظافة اليدين باعتبارهما الاقرب للتلوث وإن مباشرة الناس تتم عبرهما – فى الغالب – كما ان الانسان يسرع الى لمس وجهه بيده ، وبالتالى يقوى احتمال تسببه فى الاصابة ، اما موضوع الازدحام فواضح جدا ان الناس تتساهل فيه وهذا ليس من الوعى فى شيئ ، فالعقل والشرع يرفضان رمى الانسان نفسه فى التهلكة ويقولان بضرورة مراعاة ما يقتضيه الاحتراز ، ونرى هنا ان الناس ملزمة بمراعاة الضوابط لكنهم لايلتزمون بها فهاهم يذهبون الى المآتم التى مازالت تقام بنفس الطريقة التى يزدحم فيها الناس وهم بهذا يوفرون بيئة مناسبة لانتشار الوباء ولابد ان يعى الناس ذلك ويعملون على المساهمة فى محاصرة المرض .

أيضا لابد من الحرص التام على الاتصال بالطبيب لاى شخص يشعر باى اعراض اولا باول وعدم التراخى فى هذا الأمر الهام .

.ومن المهم جدا لفت نظر الناس الى ضرورة وضع الانسان نفسه فى الحجر الصحى لان هذا الاجراء يقى الانسان ومخالطيه والمقربين منه من هذا المرض ، ولابد هنا من استنكار ماجاء منقولا فى بعض المواقع الاخبارية عن هروب عدد من المحجور عليهم ، وقالت بعض الاخبار ان عدد الهاربين

بلغ ثلاثمائة شخص ، ولاشك ان هذا العدد كبيرا جدا ، وان صح الخبر – ونتمنى ان لايصح – فستكون المخاطر المحدقة بالبلد جمة جدا ونسال الله اللطف.

ونعود لنقول اننا بالوعى التام والالتزام بالاشتراطات والتوجيهات الصحية فاننا حتما سنحمى انفسنا وبلدنا من شر الاوبئة والامراض ، والله تعالى نسأله ان يحمى الجميع ..