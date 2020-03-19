دعم اماراتي زراعي للسودان بقيمة 40 مليون درهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدم صندوق أبوظبي للتنمية مستلزمات لدعم القطاع الزراعي في السودان بقيمة إجمالية تبلغ نحو 40 مليون درهم من خلال توفير 9 ملايين كيس لتعبئة وتغليف المحاصيل والمنتجات الزراعية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للحكومة السودانية لدعم القطاع الزراعي في البلاد.

وجرى تسليم الشحنة الأولى من أكياس التعبئة والبالغ عددها 3 ,315 ألف كيس للحكومة السودانية بالتنسيق بين سفارة الإمارات لدى السودان والبنك الزراعي السوداني، وسيتم استكمال توريد باقي الشحنات من المستلزمات الزراعية قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وتأتي هذه الشحنة كجزء من المساعدات التي أقرتها الإمارات والسعودية في شهر أبريل/ نيسان 2019 والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.

قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: تأتي هذه المساعدات انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على الوقوف بجانب الأشقاء في السودان ومساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجههم، وضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من كل المستلزمات اللازمة لدعم القطاع الزراعي والتعليمي والصحي والأمن الغذائي، ومساندتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

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وأضاف أن الصندوق ومنذ بداية نشاطه التنموي في السودان أولى تنمية وتطوير مشاريع القطاع الزراعي أهمية خاصة نظراً لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية في البلاد، إلى جانب دعم القطاعات التنموية الأخرى، حيث ساهم الصندوق بدعم العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الشامل على تحقيق التنمية المستدامة في السودان.

ومن جانبه أكد حمد محمد حميد الجنيبي سفير الإمارات لدى السودان، أن الإمارات مستمرة في دعم الحكومة السودانية واستكمال تعهداتها بما يضمن تجاوز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتحقيق الاستقرار والازدهار.

كما شدّد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على دعمها وتعزيزها بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.

يشار إلى أن الإمارات والسعودية قد أودعتا في شهر أبريل/ نيسان 2019 مبلغ 500 مليون دولار أمريكي في البنك المركزي السوداني في إطار المنحة المقدمة من البلدين والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي لدعم الاستقرار المالي للسودان.

كما ورَد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني من الغذاء، إضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتُغطية احتياجات 400 ألف طالب، وتقوم الدولتان كذلك بتقديم الدواء والمشتقات النفطية والاحتياجات الزراعية ضمن المنحة المقدمة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.