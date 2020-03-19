عقب تراجعه .. عودة تجار الدولار بالسوق الموازي مجدداً بمناطق جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأ السريحة من تجار الدولار بالسوق الموازي العودة إلى العمل مجدداً، لكن هذه المرة خلف جدران وكالات السفر ومتاجر بيع الهواتف وذلك للابتعاد عن عيون الأمن الاقتصادي.

وكانت الحكومة قد قامت في وقت سابق بتجفيف السوق من تجار العملات الأجنبية من أجل انتهاج سياسات لتخفيض أسعار العملات نفسها.

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ولاحظت (السوداني الدولية) خلال تجوالها أمس بالسوق العربي، انخفاض سعر الدولار ما بين (110) إلى (113) جنيهاً، بفارق 8 جنيهات عن سعره في الأسبوع الماضي 118 جنيهاً.

وفي الوقت نفسه، حدد بنك السودان المركزي سعر الدولار في البلاد مقابل الجنيه بـ 55 جنيهاً للشراء مع زيادة 5% للبيع ليصبح سعر الدولار 55,27 جنيه.

وفي السياق، طالب عدد من المواطنين الحكومة بتجفيف السوق الموازي للعملات الأجنبية وانتهاج سياسات اقتصادية تؤدي لخفض أسعارها من أجل خفض السلع الاستهلاكية.