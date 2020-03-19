لجنة التمكين تكشف عن إسترداد مليار دولار من الأموال المنهوبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير د. التجاني حسين، على ضرورة الاسراع في جرد واسترجاع كافة الممتلكات والاصول والعقارات والاصول المنقولة وغير المنقولة التي حازت عليها منظمات واقطاب النظام السابق عن طريق التمكين داخل البلاد وتحويلها لصالح وزارة المالية.

وكشف حسين بحسب صحيفة آخر لحظة، عن تمكن لجنة التمكين حالياً من استرجاع ما قيمته مليار دولار، ودعا لبذل ما يكفي من الجهود، سواء أكان عبر القوانين المحلية والدولية، والانتربول أو عبر العلاقات الدبلوماسية مع الدول، أو عبر الالزام القانوني لملاكه، عليها وتهريبها للخارج بفعل التمكين، سواء اصبحت موجودة في شكل ممتلكات او نقد.