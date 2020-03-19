زيادة جديدة في تكلفة النقل من ميناء بورتسودان

الخليج 365 :

كشف عضو اتحاد أصحاب العمل عبدالرحمن عباس عن ارتفاع سعر ترحيل الكونتينر زنة ٤٠ قدم من ميناء بورتسودان إلى الخرطوم إلى ١٤٠ ألف جنيه بدلا عن ٧٥ ألف جنيه في الاسبوع الماضي ، مؤكداً أن ارتفاع أسعار الترحيل تنعكس على أسعار السلع، متسائلاً عن أسباب زيادة سعر الترحيل في فترة وجيزة، ووصف لـ ( السوداني ) الارتفاع بغير المبرر وعلى الدولة مراقبة الأسواق ومراعاتها لحقوق المواطنين، لافتا لارتفاع أسعار الأسمنت حيث بلغ سعر الطن ٢١ ألف جنيه، مؤكداً أن شركات الأسمنت أكدت أن سعر الطن ٩ آلاف جنيه فقط شاملة الضرائب والترحيل ، وقال إن الأسمنت سلعة استراتيجية مفترض أن تضع الدولة يدها عليها بجانب أهمية مراقبة الأسواق لحماية السلعة من جشع التجار، مشيراً إلى أن صناعة الأسمنت محلية وليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، داعياً لتكوين لجنة من وزارة التجارة والصناعة لزيارة مصانع الأسمنت للوقوف على حقيقة ارتفاع أسعاره غير المبررة .