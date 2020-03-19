مطالبة أصحاب العماري بارتداء القفازات والتمباكة باستعمال المناديل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت مجموعة من الشباب خلال القروبات التي تنادي للتوعية بمخاطر مرض (كورونا) أصحاب محلات العماري بضرورة ارتداء قفازات وكمامات نسبة لتعاملهم المباشر مع (التمباك) كوقاية للحد من انتشار الفايروس نسبة لاستلام الشخص له مباشرة من يد البائع ووضعه في فمه، فيما طالبوا متعاطي (التمباك) بضرورة استخدام مناديل ورقية عند وضع (التمباك) في الفم وعدم استخدام الأيادي إلا بعد غسلها لأنها قابلة لالتقاط الفايروس. المادة السابقة مطالب بالتوفير المبكر للوقود الزراعي بالنيل الأزرق المقالة القادمة زيادة جديدة في تكلفة النقل من ميناء بورتسودان

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