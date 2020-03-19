مطالب بالتوفير المبكر للوقود الزراعي بالنيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب الرئيس المناوب لتنظيمات المنتجين بالنيل الأزرق حسابو عبد الرحمن اللجنة الاقتصادية بتوفير آليات زراعية سواء عبر البنك الزراعي أو البنوك التجارية الأخرى لتسهيل عمليات الحصاد، كاشفاً عن تسبب التغير المناخي بالولاية وارتفاع نسبة كثافة الأمطار في تعرض المحاصيل التي تزرع للآفات، لافتاً إلى أن هنالك ثلاثة أنواع من الآفات تشمل دودة الحشد والدودة الأمريكية وآفة الماسح، داعياً لاستنباط أنواع جديدة من التقاوي لمحصولي الذرة والسمسم مقاومة للآفات للتصدي للآفات التي حدثت في الموسم السابق، مؤكداً تدني الإنتاجية بسبب الآفات التي أصابت محصولي الذرة والسمسم، منوهاً إلى أن الولاية تعاني من مشكلة في الطرق الزراعية تعيق وصول مدخلات الإنتاج، وأضاف: حالياً تم حصاد معظم المحاصيل عدا محصول القطن الذي ينتهي بداية شهر إبريل المقبل، متوقعاً زيادة في المساحة الموسم المقبل للاستقرار الذي تعيشه الولاية، مشيراً لأهمية توفير الجازولين منذ وقت مبكر لبــُعد الولاية عن مناطق توزيع الجاز وصعوبة الترحيل .