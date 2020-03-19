شركة الجنيد تتنازل عن مربع “جبل عامر” للحكومة

الخليج 365 :
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين، أيلولة مُربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر في شمال دارفور، المَملوك لشركة الجنيد، إلى حكومة السودان.
وكشفت الوزارة أمس، أنّ الشركة تنازلت عن حَقِّها في المُدّة المُتبقية من التّصديق لصالح حكومة السودان مُمثلةً في وزارة الطاقة، وأكدت الوزارة أنّها ستعمل للاستفادة من هذا المُربّع والنظر في أيِّ إجراءات أُخرى ذات صِلةٍ بهذا الخُصُوص.
وفي السِّياق، وجّه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية – الذراع الفني والرقابي لوزارة الطاقة والتعدين، بتشكيل لجنة لاستلام الموقع بجبل عامر.
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