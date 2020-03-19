قريبا..فتح معمل تابعة للصحة العالمية في الخرطوم لفحص فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كسفت مصادر صحفية أن منظمة الصحة العالمية، تتجه لفتح معمل بالسودان لفحص فيروس “كورونا” بإشراف وزارة الصحة الاتحادية. ورجح المصدر بحسب صحيفة السوداني، بأن الاتجاه لإفتتاح المعمل للتضارب في نتيجة المتوفي فيصل الياس.

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