اعتقالات واسعة بالضفة والاحتلال يعتدي على المصلين في الأقصى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت قوات الاحتلال، الخميس، عددا من الفلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش منازلهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات نفذتها بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، ودهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطنين رامز اللحام ويزن يوسف البلعاوي، والأسير المحرر مصطفى الحسنات.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل مجدي أبو سمرة بعد اقتحام منزله في منطقة صوفين في مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت قوة أخرى الشاب أيهم عبد الله أبو صلاح من بلدة عرابة جنوب غربي جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية برقة شمال غربي نابلس، فيما اقتحمت بلدة سيلة الظهر جنوب غربي جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتدت شرطة الاحتلال على المصلين في منطقة باب حطة، أثناء قدومهم لأداء صلاة فجر الخميس في المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الصلاة في المكان.

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهالي قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة، إثر اقتحام قوة من شرطة الاحتلال القرية واعتقال الشبان رشاد وموسى أبو ريالة وزايد العجلوني، والاعتداء على المعتقلين وذويهم لحظة الاعتقال، وقد أصيب عدد من المواطنين على إثرها.

عربي21