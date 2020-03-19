مصادر: المخلوع ورموز نظامه بدون كمامات داخل سجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية في الخرطوم عن اعتراض دفاع الرئيس المخلوع عمر البشير لعدم توفير اجراءات وقاية لمنع انتشار كورونا بسجن كوبر .

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، هاشم الجعلي، ان السلطات لم توفر كمامات او واقيات للبشير ورموز النظام المخلوع المعتقلين بسجن كوبر.

وذكر الجعلي وفق جريدة آخر لحظة ان السلطات لم تقم باي اجراءات احترازية لحماية البشير او المعتقلين الآخرين، وأضاف: قمت بزيارتهم الاحد ولم اجد اي خطوات احترازية او منحهم كمامات، ووصف الجعلي بيئة السجن بالسيئة للغاية، كما انه يعاني من طفح مستمر لدورات المياه والمجاري، وأفصح الجعلي عن ترتيبات لعقد اجتماع بين هيئات الدفاع عن البشير وبقية المعتقلين من رموز النظام البائد وقيادات المؤتمر الشعبي، لبحث التدابير حول كيفية حمايتهم من فيروس كورونا، ومنعت سلطات سجن كوبر الزيارات الاسرية، كما منعت زيارات المحامين بسبب اجراءات الطوارئ الصحية.