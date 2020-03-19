الشيوعي: ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻛﺮﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﻛﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻋﻼﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻁﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻋﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺑﺴﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻛﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢﻟـ)ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ( ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﻼﺑﺴﺎﺕ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻻﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺿﺪ ﺃﺑﻨﺎﺋﻪ. المادة السابقة وكيل وزارة الثقافة والاعلام يدخل الحجر الصحي المقالة القادمة مصادر: المخلوع ورموز نظامه بدون كمامات داخل سجن كوبر

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