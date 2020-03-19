وكيل وزارة الثقافة والاعلام يدخل الحجر الصحي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وسائل اعلام محلية، امس الاربعاء بأن وكيل وزارة الثقافة والاعلام السوداني الرشيد سعيد يعقوب دخل الحجر الصحي . ووفقًا لصحيفة التغيير الالكترونية فأن الرشيد دخل حجراً صحيا داخل شقته بالخرطوم منذ خمسة أيام وذلك عقب عودته من فرنسا مقر اقامة اسرته . وعاد الرشيد إلى الخرطوم قادماً من باريس مع اشتداد موجة فيروس كورونا واجتياحه بلدانا عديدة في العالم . وبحسب الصحيفة فأن الرشيد اجرى الفحص داخل المطار وتقرر له أن يبقى في الحجر الصحي، واختار شقته منذ خمسة أيام.

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