لأول مرة… الصين تعلن عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل أية إصابة محليا بفيروس “كورونا” المستجد، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الفيروس محليا وعالميا.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الخميس، “البر الرئيسي الصين سجل صفرا من حيث الإصابات المحلية بفيروس كورونا كوفيد 19”.
وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهان غيبريسوس، عن بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد “كوفيد-19” .
وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عقد في جنيف الأربعاء: “بدأت أول اختبارات اللقاح ضد كوفيد-19(كورونا)، بعد 60 يوما فقط من إطلاق التسلسل الجيني للفيروس، وهذا إنجاز عظيم، ونوصي الباحثين في جميع أنحاء العالم القيام بتقييم العقاقير التجريبية بشكل منهجي”.
وكالات
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