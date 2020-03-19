الصحة تكشف حقيقة تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، في بيان الأربعاء، تسجيل حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كشف تقرير منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف الحالة الثانية لفيروس كورونا في السودان، وقال التقرير الصادر يوم الثلاثاء ان الحالات المكتشفة في السودان حالتين احدهما توفي متأثرا بمضاعفات الفيروس وهي التى اعلنتها وزارة الصحة والحالة الثانية اصابة جديدة سجلت الثلاثاء.

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وحذرت وزارة الصحة من خطوات اتخذها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، سيتم تفعيلها حال رفض المشتبهين في إصابتهم بفيروس كورونا أو المخالطين لهم الحجر الصحي.

وقال مدير الإدارة العامة الطوارئ ومكافحة الأوبئة في وزارة الصحة السودانية الدكتور بابكر المقبول، إن 243 فردا من جملة القادمين للسودان منذ بدء ظهور تسجيل الحالات بدولة الصين، أكملوا فترة الـ14 يوما حتى الاثنين الماضي، فيما تمت متابعة 172 منهم بنسبة 70,8%.

وأشار إلى أن جملة القادمين من الدول التي سجلت انتشارا للمرض، وعبر مطار الخرطوم منذ 25 يناير الماضي وحتى 16 مارس الجاري، بلغ 961 فردا تمت متابعة 607 أفراد منهم بنسبة 63,1%.