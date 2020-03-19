نبيل أديب يكشف عن وقف تمویل لجنة التحقيق في فض الاعتصام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

کشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني الدولیة)، عن وقف تمویل لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وقالت المصادر إن عمل اللجنة توقف بالکامل بسبب انعدام الموارد للحرکة، مما أدى لتوقف عملها. واتهم المصدر جهات لم یسمها بتعطيل عملها.

كشف نبيل أديب عن بطء عمل اللجنة بسبب ضعف التمويل، مؤكداً أنه يقوم بتمويل بعض أعمال اللجنة من جيبه وماله الخاص، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحاً أن قلة المال أثرت على عمل اللجنة.

وبشأن مسيرة أمس، تساءل عما يريده الثوار وطمأن بقوله: “إن كانوا يريدون نتائج التحقيق، فإنه لم ينتهِ بعد”. وأضاف أن لجنته لجنة تحقيق جنائية مطلوب منها تقديم بلاغات في مواجهة كل الضالعين وتحويلهم إلى المحكمة. مما يعني الوصول إلى كل المتهمين عبر اللجنة وتقديمهم للمحكمة، مشيراً إلى أن عملية صياغة الاتهام دقيقة وتقوم على توجيه اتهامات وتتم على ضوئها المحاكمة مما يستدعي رصد جميع البيانات المتعلقة بكل الضالعين. وأردف:”نحن ما قاعدين نتونس” بل نرغب في سماع عدد من الشهود والمشتبه فيهم مما يعني حاجتهم لزمن” منبهاً إلى أن محاكمات رواندا ويوغسلافيا استغرقت سنوات.