وزارة الصحة تتراجع عن قرار الحجر الصحي للقادمين من خارج السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت الحكومة الانتقالية في السودان الغاء قرار الحجر الصحي المقر في وقت سابق للقادمين من خارج السودان لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقال وزير الصحة السوداني الدكتور اكرم التوم في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطواريء الصحية المعنية بادارة أزمة فايروس كورونا ، بالقصر الجمهوري مساء الاربعاء حيث قال “لا حجر على الجميع من القادمين بالمعابر” وان الاستراتيجة تغيرت من خلال كشف حراري لايكشف الفيروس حتى وان كانوا قادمين من دول مؤبوة مطالبا المسافرين القادمين الى السودان بالتبليغ في حالة الاشتباه باعراض الفيروس وعزل انفسهم في منازلهم .

القرار الجديد وجد صدى غاضب على شبكات التواصل الاجتماعي في السودان حيث ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي التراجع عن الحجر بفشل الحكومة الانتقالية من تطبيق الحجر الصحي خصوصا بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو لمسؤول رفيع المستوى يدعو اهل الخير لدعم القادمين من مصر وامدادهم بوجبات خفيفة .

حيث وجهت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى نداء عاجل لكل منظمات العمل الطوعي والمبادرات بخصوص العائدين من مصر .

ووجهت عضو مجلس السيادة النداء عقب وصول عدد من الباصات القادمة من مصر إلى مُستشفى يونيفيرسات بالقرب من كُبري القوات المُسلحة.

ولفت النداء إلى الحوجة لعدد من الأطباء و الدعم اللوجستي بصورة عاجلة.