عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 19 مارس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

فتح المجال الجوي لـ (خمس) رحلات

اﻟﻔﻜﻲ ﻳﺆﻛﺪ اﻧﺠﻼء أزﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻘﻴﻦ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت

ﻣﺴﺘﺸﺎر »ﺣﻤﺪوك« اﻻﻗﺘﺼﺎدي : (17) مخرج بمطار الحرطوم تستخدم في التهريب

400 من طلاب البحر الأحمر عالقون بالخرطوم بسبب كورونا

الدار

أسرة فيصل الياس: نتيجة فحص الكورونا لزوجته وشقيقته سالبة

بلاغ بنيابة الفساد في مواجهة رئيس نادي قمة

الحكومة تستلم مربع جبل عامر) لتعدين الذهب

اغلاق مصنع عشوا~ي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا

صحة الخرطوم تخصص مستشفى جبرة للطوارئ مركزاً للعزل

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس و الرياضيات المتخصصة للثانوي

أخبار اليوم

إحصائية رسمية عن أخر تطورات وباء الكورونا بالعاصمة والولايات.

التربية تحدد سبتمبر موعدا لبداية العام الدراسي2020 بالبلاد.

شركة الجنيد تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة والتعدين.

صحة الخرطوم : اكتمال الترتيبات لاستقبال الحالات

المشتبة والمؤكدة لفيروس كورونا بمستشفى جبرة للطوارئ والاصابات.

بسبب كورونا : خطوات وإجراءات صارمة من النائب العام ضد الرافضين للحجر الصحى.

الوطن

إجراءات قانونية ضد الهاربين من الحجر الصحي

المالية : تؤكد التزامها بتوفير المقابل المحلي لصادر الذهب

منظومة الصناعات الدفاعية تدعم العائدين من مصر

آخر لحظة

استرداد مليار دولار من الأموال المنهوبة

هيئة الدفاع: السلطات لم توفر (كمامات) للبشير

الكاردينال: واهم من يتوقع رحيلي من الهلال

تنقلات تطال (60) لواءَ بالشرطة

عزل (220) قادمين من مصر وضبط مصنع معقمات عشوائي

صوت الأمة

شركة (الجنيد) تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة و التعدين

قرار ببداية التقويم المدرسي بجميع الولايات في سبتمبر المقبل

هيئة شؤون الأنصار تخصص خطبة الجمعة لكورونا

منع زيارة المعتقلين بسجن كوبر بأمر كورونا

النيل الدولية

الفراغ من ملف الثروة بين طرفي التفاوض بمسار دارفور

الجنيد تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة والتعدين

فتح مطار الخرطوم مؤقتاً لإجلاء السودانيين العالقين بالخارج

75 ألف لتر إيثانول للتعقيم ضد كورونا

Advertisements

الصيحة

اتجاه لاطلاق سجناء الحق العام بضمانات

(شركة الجنيد) تتنازل عن جبل (عامر)

تعديل وتوحيد التقويم الدراسي بجميع الولايات

إجراءات تجاه رافضي (الحجر الصحي)

السوداني

الصحة العالمية تعتزم افتتاح معمل لفحص (كورونا) بالسودان

الحكومة تقرر إغلاق المطاعم وصالات الأفراح

(التربية): بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر

المجهر

إعادة فتح مطار الخرطوم جزئياً لمدة (48) ساعة تبدأ اليوم

وزارة التربية: بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر

حكايات

كورونا يقترب من أسوار سجن كوبر

بداية العام الدراسي في سبتمبر

جبريل إبراهيم: الفترة الانتقالية لم تبدأ وسنصل للسلام

احتجاجات لنحو”400″ عائد من مصر بالخرطوم

شركة الجنيد تتنازل عن جبل عامر

نداء لتوفير الأعذية والعناية للعائد من مصر

“46” ألف لاجئ يغالبون أوضاعهم الإنسانية بكوستي

الانتباهة

فتح مطار الخرطوم جزئيًا حتى السبت

أوضاع كارثية لمرضى سودانيين عالقين بالهند

أيلولة مربع تنقيب”الجنيد” بجبل عامر للحكومة

الصحة: لا إصابات جديدة بـ”كورونا” و”ستاك” المعمل الوحيد المعتمد للفحص

تجهيز مركز عزل بمستشفى جبرة لمجابهة”كورونا”

بدء تنفيذ نافذة واحدة لصادر الذهب

الحداثة

“التعايشي” يعلن بدء التفاوض حول الترتبيات الأمنية لمسار دارفور

أيلولة مربع التنقيب التابع لشركة الجنيد بجبل عامر للحكومة

عمّار يوسف: إجازة قانون النقابات الجديد أكبر من مكاسب الثورة

“التربية” تقر تقويمًا جديدًا بداية من العام الدراسي المقبل بجميع أنحاء البلاد

مدير طبي إبراهيم مالك: اشتباه في أسباب وفاة مريضة

مستشار”حمدوك” الاقتصادي: الحكومة لا تتوقّع دعمًا خارجيًا كبيرًا ويجب الاعتماد على الموارد الذاتية

قناة الملاعب

ولاية الجزيرة: إيقاف النشاط الرياضي وقفل مسبح نادي الجزيرة

كبير يتفقد مركز شباب أبوسعد

فيفا يعتمد المكتب المنزلي بعد إستشراء وباء كورونا في سويسرا