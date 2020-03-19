الحكومة تكفل بدفع نفقات (28) سودانياً عالقين في اسطنبول

التاريخ: 19-مارس-2020
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أعلن القنصل العام في استطنبول سامر الرشيد عن تكفل الحكومة عبر القنصلية بدفع نفقات (28) سودانياً عالقين في اسطنبول بعد دخول قرار إغلاق الخرطوم كافة منافذها مع العالم بسبب فيروس “كورونا”.
وقال سامر بحسب صحيفة السوداني، إنهم دفعوا تكاليف إقامة العالقين باستضافتهم في الفنادق لمدة أسبوع بما فيها الخدمات الطبية، فيما دفعت شركة الخطوط التركية للذين استقلوا أسطولها بدفع تكلفة يوم واحد فقط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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