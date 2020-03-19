تدخلات سفارتنا بإثيوبيا ورجل أعمال تنقذ العالقين بمطار أديس

علمت مصادر، أن عشرات السودانيين العالقين بمطار أديس أبابا يعانون أوضاعاً مأساوية في أعقاب قرار الحكومة بإغلاق المطارات والموانئ والمعابر، وأفلحت تدخلات للقائم بأعمال السفارة السودانية بالإنابة د. مختار بلال ورجل الأعمال عادل أبو جريشة ومدير الجوازات الإثيوبي باستثنائهم والسماح لهم بالدخول إلى أديس ابابا.

Advertisements

وقام القائم بالأعمال بالإنابة وأبو جريشة والسودانيون بأديس أبابا بسداد مبلغ الدخول إلى أديس للسودانيين العالقين حيث بلغت رسوم الفرد الواحد (50) دولاراً، وجرت استضافتهم في النادي السوداني بأديس قبل أن يتم نقلهم لاحقاً إلى فندق (4) نجوم.

وبحسب صحيفة السوداني، تقدم السودانيون العالقون بشكرهم للسفارة ورجل الأعمال أبو جريشة والسودانيين المتواجدين بأديس أبابا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)