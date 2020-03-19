اجراءات صارمة لصرف الوقود بغرب دارفور

شدد والي غرب دارفور اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله آدم علي ضرورة صرف الوقود في اتجاهاته السليمه وتنظيم صفوف المركبات، وقطع آدم لدى اجتماعه مع لجنة تسيير عمل مجطات الوقود بالولاية، بعدم زيادة تعريفة المواصلات وتسعيرة الترحيل في الوقت الراهن مع التشديد على اتخاذ الآليات والضوابط اللازمة.
وأمن الاجتماع بحسب صحيفة آخر لحظة، على حماية محطات الوقود عبر القوات المسلحه وقوات الشرطه مع توجيه كمية الوقود المدعوم الى قطاع الإنتاج .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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