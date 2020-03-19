(المالية) تدشن إجراءات النافذة الواحدة لصادر الذهب الحر

التاريخ: 19-مارس-2020
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نفذت وزارة المالية، إجراءات النافذة الواحدة لعمليات صادر الذهب الحر بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، وتعد هذه الخطوة الأولى في تاريخ السودان بأن تتم عمليات صادر الذهب بكل وضوح وفق ضوابط بورصة الذهب.
وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أمس، إن هذه الخطوة تضمن الإجراءات القانونية والسليمة، لمصدري الذهب عبر نافذة واحدة، وتم الاتفاق عليها بموافقة المصدرين، واصفاً الخطوة بالمهمة والإيجابية لضمان انسياب وتنظيم عمليات صادر الذهب.
وأكد أمين المال بالغرفة التجارية وممثل تجار الذهب هيثم تبيدي، أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية وتشجيعاً لعمليات الصادر بطريقة أسهل وأسرع، وقال إنها وجدت ارتياحاً كبيراً من قبل مصدري الذهب، وأضاف: كل المصدرين الآن يتعاملون مع عمليات الصادر من نافذة واحدة وتجنباً لتهريب الذهب، مشيراً إلى إكمال الإجراءات في مكان (واحد وفي زمن وجيز).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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