حكومة النيل الأبيض توجه بإغلاق المعابر الحدودية

وجه مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه الطارئ بإغلاق المعابر الحدودية البرية والنهرية والجوية ومنع التجمعات العامة وإغلاق المقاهي ومحلات الشيشة والحفلات العامة. وقال أمين حكومة الولاية الطيب محمد عبد الله بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماع وجه بتكوين لجنة طوارئ صحية عليا على مستوى الولاية والمحليات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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