قوى الحرية: شرعنا في التجهيز لتشكيل المجلس التشريعي

قال الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ إن تشكيل المجلس التشريعي سيبقى رهين اتفاق السلام. وأضاف في تصريح لمصادر: “لكننا شرعنا في الإعداد والتجهيز له”.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت عن تشكيل وفد للتواصل مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن تشكيل المجلس التشريعي الذي استعجلت في تكوينه.

Advertisements

وقال المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير”، في بيان بحسب صحيفة السوداني، “تأخر تكوين المجلس التشريعي، فقررنا العمل على الإسراع بتشكيله وذلك بتسمية وفد للتواصل مع المكون العسكري حوله”.

وأكد المجلس استمرار النقاش مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى لتشكيل مجلس تشريعي متفق عليه، بعد اقتراب موعد التوصل إلى سلام.

في السياق قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي إدريس يحيى، إنهم لم يتلقوا بعد أي اتصال من قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)