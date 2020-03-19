ارتفاع جالون البنزين بالقضارف الى (800) جنيه

وصل سعر جالون البنزين بالقضارف في السوق السوداء الى “800” جنيه، وتعاني الولاةي منذ ايام من ازمة وقود حادة.

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وعزا القيادي بالولاية جعفر خضر لصحيفة آخر لحظة، مشكلة الوقود التي تعانيها الولاية الى التلاعب في التصديقات التي تستخرج من المؤسسات الحكومية، واستخدامها اكثر من مرة، الامر الذي ساعد في ظهور نشاط واضح لمهربي السلعة، عبر دفعهم لرشاوى لاصحاب محطات الوقود، واستخدام التصديق اكثر من مرة؟ مما جعلهم يتغولون على حصص المركبات والركشات لدرجة اوصلت سعر الجالون الى “800” جنيها، واتهم خضر ما اسماه “شبكة مافيا الوقود” بالقضارف بتفاقم المشكلة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)