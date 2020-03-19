التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة علمت مصادر أن مدير عام الشرطة الفريق اول عادل بشائر، أصدر قرارا بإجراء تنقلات وسط ضباط الشرطة لرتبة اللواء بلغ عددهم (60) لواء شرطة. Advertisements وأمر بشائر الضباط داخل الخرطوم بحسب صحيفة آخر لحظة، امر بالتنفيذ فورا فيما منح الضباط خارج ولاية الخرطوم مدة أسبوع للتنفيذ. وكان بشائر قد أصدر قرارا بترقية ضباط لرتبة الفريق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنقلات لـ(60) لواء شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.