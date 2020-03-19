لجنة الطوارئ تقرر إغلاق المطاعم وصالات الأفراح

قال وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم عقب اجتماع للجنة الطوارئ بالقصر الجمهوري مساء أمس، إن اللجنة قررت التوسع في قرار منع التجمعات بمختلف أنواعها وإغلاق كافة المواقع من مطاعم وصالات الأفراح وغيرها.

Advertisements

وبحسب صحيفة السوداني، فإن قرار التوسع في منع التجمعات وإغلاق المطاعم وصالات الأفراح جاء تحسباً لوباء “كورونا”، دون التأثير على وسائل كسب معاش الناس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)