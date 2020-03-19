التاريخ: 19-مارس-2020
9 مشاهدة
قال وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم عقب اجتماع للجنة الطوارئ بالقصر الجمهوري مساء أمس، إن اللجنة قررت التوسع في قرار منع التجمعات بمختلف أنواعها وإغلاق كافة المواقع من مطاعم وصالات الأفراح وغيرها.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن قرار التوسع في منع التجمعات وإغلاق المطاعم وصالات الأفراح جاء تحسباً لوباء “كورونا”، دون التأثير على وسائل كسب معاش الناس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ تقرر إغلاق المطاعم وصالات الأفراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.