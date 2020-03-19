دندش يكمل لمسات صندوق رمضان

أكمل الاعلامي احمد دندش وضع اللمسات النهائية لتصوير النسخة الثانية من برنامجه “الصندوق” الذي تبثه قناة انغام في رمضان. Advertisements ويستضيف البرنامج بحسب صحيفة آخر لحظة ألمع نجوم الفن والمجتمع، في جلسات حوارية ساخنة، وكان البرنامج قد حقق في موسمه الاول نجاحا واسعاً ودرجات مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب تجاوزت “10” ملايين مشاهدة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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