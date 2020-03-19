هاجر كباشي: إطلالتي في رمضان مختلفة

عبرت الفنانة هاجر كباشي عن سعادتها بالعودة من جديد للاطلالة عبر برنامج “أمنا حواء” .

وقالت هاجر لصحيفة آخر لحظة ان عودتها للبرنامج تعود الى بيتها، وهي تعود بكل الاشواقي في الشهر الكريم لجمهور “امنا حواء” العريض مضيفة انها ظلت تتابعه في كل مواسمه الماضية طوال فترة غيابها باستراليا، مؤكدة انها لم تتردد في اعلان موافقتها بالمشاركة في النسخة القادمة، عقب اتصال ادارة البرنامج بها، خاصة وانها تطمح في ان تكون مشاركة مختلفة.

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وعن جديدها اكدت هاجرها ان جمهورها موعود بعدد من الاعمال الغنائية الجديدةالتي تجمعها بمجموعة من الشعراء الكبار، على رأسهم اسحق الحلنقي، ومن الشباب الشاعر امجد حمزة، وهي تعتبر ان هذا التعاون يمثل لها اضافة فنية كبيرة تتمنى ان تنال الرضاء.

وتمنت هاجر ان يعود رمضان والبلاد تنعم في الاستقرار والرخاء والنماء والعالم ينعم في الصحة والعافية، وخال من وباء كورونا وجميع الاوبئة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)