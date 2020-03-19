الحكومة: فتح المطار مؤقتاً لاستقبال السودانيين العالقين بالخارج

قررت الحكومة رسمياً فتح مطار الخرطوم بصورة مؤقتة لاستقبال السودانيين العالقين بعدد من المطارات الإقليمية والأوروبية.

وقال مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان في تصريحات صحفية عقب اجتماع للجنة الطوارئ بالقصر الجمهوري بحسب صحيفة السوداني مساء أمس، إن اللجنة قررت إجلاء كل السودانيين العالقين في المطارات الإقليمية والأوروبية في كينيا واستطنبول والشارقة وأبوظبي.

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وأشار عدلان إلى الاتفاق مع شركات الطيران لتسيير عدد من الرحلات وفتح مطار الخرطوم بصورة مؤقتة لاستقبال العالقين وتمكين المسافرين من ذوي الإقامات الخارجية من المغادرة، وأشار إلى توجيه سلطة الطيران بعدم استغلال مثل هذه الظروف والتسابق في أسعار التذاكر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)