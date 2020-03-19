(النوم فارق) هدى عربي

واصلت الفنانة هدى عربي في اداء الاغنيات التراثية وقدمت اول امس اغنية “النوم فارق” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في اغنية “ود شيوخ البطانة”. وقد وجدت التجربة اشادات واسعة من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات المعبرة عن الاعجاب بالاداء ونجاح هدى في اداء هذا اللون من الاغنيات.

Advertisements

وبحسب صحيفة آخر لحظة هدى تستعد لتقديم اغنية جديدة من كلمات الشاعر محمود الجيلي والحان الملحن عباس احمد عباس باسم “اخيراً لقيتو” وتعتبر الاغنية هي الثانية لها في تعاونها الفني مع الجيلي، بعد اغنية “الحب هدا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)