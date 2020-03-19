الصحة العالمية تعتزم افتتاح معمل لفحص “كورونا” بالسودان

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 15 مشاهدة أفاد مصدر موثوق أن منظمة الصحة العالمية، تتجه لفتح معمل بالسودان لفحص فيروس “كورونا” بإشراف وزارة الصحة الاتحادية. Advertisements ورجح المصدر بحسب صحيفة السوداني، بأن الاتجاه لإفتتاح المعمل للتضارب في نتيجة المتوفي فيصل الياس. الخرظوم (أخبار الخليج 365)

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