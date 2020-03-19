اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عقب عودته من الخارج.. مسؤول حكومي بارز يحجر نفسه بـ”منزله”

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 19-مارس-2020

4 مشاهدة

عقب عودته من الخارج.. مسؤول حكومي بارز يحجر نفسه بـ”منزله”

قال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير إن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد التزم بالمكوث في منزله عقب عودته من خارج البلاد في السادس عشر من مارس الجاري إذعاناً لقرار الجهات المعنية بمطار الخرطوم.

Advertisements

 

وقال البراق بحسب صحيفة السوداني، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” إن رشيد بصحة جيدة وفي تمام العافية وسيبقى بمنزله حتى انقضاء الفترة المقررة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب عودته من الخارج.. مسؤول حكومي بارز يحجر نفسه بـ”منزله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا