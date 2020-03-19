التاريخ: 19-مارس-2020
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قال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء البراق النذير إن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد التزم بالمكوث في منزله عقب عودته من خارج البلاد في السادس عشر من مارس الجاري إذعاناً لقرار الجهات المعنية بمطار الخرطوم.
وقال البراق بحسب صحيفة السوداني، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” إن رشيد بصحة جيدة وفي تمام العافية وسيبقى بمنزله حتى انقضاء الفترة المقررة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عقب عودته من الخارج.. مسؤول حكومي بارز يحجر نفسه بـ”منزله” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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