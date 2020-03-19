الطيب مدثر وشادية (سهران سوا)

تستضيف الاعلامية شادية عطا المنان مساء اليوم الفنان الطيب مدثر في حلقة جديدة من سهرة “سهرانين سوا” التي تقدمها عبر اثير راديو بلادي.

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وتتناول السهرة بحسب صحيفة آخر لحظة تتناول جانباً من المسيرة الفنية للضيف، من خلال اسئلة الجمهور الذي يشارك عبر الهاتف، والسهرة من تنفيذ واخراج وضاح عثمان.

يذكر ان اطلالة الطيب مدثر في السهرة تعتبر الاولى في العام 2020 على جهاز اعلامي، حيث سجل غيابا تاما عن الظهور الاعلامي في الاشهر الماضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)