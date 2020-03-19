سهام عمر متفائلة بتجاوز (كورونا)

ناشدت كبيرة المذيعات بقناة الهلال الفضائية سهام عمر المواطنين بضرورة الكف عن اطلاق الشائعات وتبادلها في ما يخص فيروس كورونا.
وشددت سهام بحسب صحيفة آخر لحظة خلال تقديمها لبرنامج “في حضرة المساء” على عدم الاستهتار بالفيروس والتعامل معه بواقعية، وعدم التخويف والخوف منه، واضافت على الرغم من خطورة الفيروس الا ان العالم نجخ سابقا في تجاوز العديد من المحن والفيروسات التي لا تقل خطورة، دعونا نتفاءل بقدرتنا على تجاوز هذا الوباء وجعله من الماضي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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