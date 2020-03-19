عزل (220) شخصاً قادماً من مصر

التاريخ: 19-مارس-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة كشفت مصادر طبية ان السلطات الصحية عزلت (220) شخصاً من القادمين من مصر في مستشفى يونيفيرسال ببحري. Advertisements وفي الاثناء وجهت عضو المجلس السيادي عائشة موسى بحسب صحيفة آخر لحظة، نداءً عاجلاً الى الخيرين ومنظمات المجتمع المدني بتوفير مواد غذائية للقادمين من المعابر المصرية، ونوهت عائشة خلال تسجيل فيديو امس الى انهم بحاجة الى اطباء ومختصين لمعاينة القادمين البالغ عددهم “220” شخصاً، وانهم وصلوا الخرطوم في منتصف الليل، وتابعت نحتاج الى العون من ناحية الاطعام والشراب، لان الجوع كافر، الناس هايجة شديد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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