محامي البشير: السلطات لم توفر كمامات للمعتقلين لمجابهة كورونا

التاريخ: 19-مارس-2020
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قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، هاشم الجعلي، ان السلطات لم توفر كمامات او واقيات للبشير ورموز النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر.
وذكر الجعلي بحسب صحيفة آخر لحظة ان السلطات لم تقم باي اجراءات احترازية لحماية البشير او المعتقلين الآخرين، وأضاف: قمت بزيارتهم الاحد ولم اجد اي خطوات احترازية او منحهم كمامات، ووصف الجعلي بيئة السجن بالسيئة للغاية، كما انه يعاني من طفح مستمر لدورات المياه والمجاري، وأفصح الجعلي عن ترتيبات لعقد اجتماع بين هيئات الدفاع عن البشير وبقية المعتقلين من رموز النظام السابق وقيادات المؤتمر الشعبي، لبحث التدابير حول كيفية حمايتهم من فيروس كورونا، ومنعت سلطات سجن كوبر الزيارات الاسرية، كما منعت زيارات المحامين بسبب اجراءات الطوارئ الصحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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