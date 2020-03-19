الصيحة: * اتجاه لاطلاق سجناء الحق العام بضمانات * (شركة الجنيد) تتنازل عن جبل (عامر) * تعديل وتوحيد التقويم الدراسي بجميع الولايات * إجراءات تجاه رافضي (الحجر الصحي) الجريدة: * فتح المجال الجوي لـ (خمس) رحلات (17) مخرج بمطار الحرطوم تستخدم في التهريب * 400 من طلاب البحر الأحمر عالقون بالخرطوم بسبب كورونا السوداني: * الصحة العالمية تعتزم افتتاح معمل لفحص (كورونا) بالسودان * الحكومة تقرر إغلاق المطاعم وصالات الأفراح * (التربية): بدء العام الدراسي الجديد في سبتمبر المجهر: * إعادة فتح مطار الخرطوم جزئياً لمدة (48) ساعة تبدأ اليوم * وزارة التربية: بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر Advertisements آخر لحظة: * استرداد مليار دولار من الأموال المنهوبة هيئة الدفاع: السلطات لم توفر (كمامات) للبشير * الكاردينال: واهم من يتوقع رحيلي من الهلال الدار: * أسرة فيصل الياس: نتيجة فحص الكورونا لزوجته وشقيقته سالبة * بلاغ بنيابة الفساد في مواجهة رئيس نادي قمة * الحكومة تستلم مربع جبل عامر) لتعدين الذهب * اغلاق مصنع عشوا~ي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا * صحة الخرطوم تخصص مستشفى جبرة للطوارئ مركزاً للعزل اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للأساس و الرياضيات المتخصصة للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 19 مارس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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