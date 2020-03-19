الجميلة “ساندرا” تحكي بالدموع ظلم طليقها الدكتور “امجد فريد” القيادي بتجمع المهنيين: محتاجة أدينه على خياناته من أول سنة زواج

إندهش مجتمع فيسبوك في السودان خلال هذا الأسبوع بعد أن نقلت ساندرا إبنة القيادي الشيوعي الراحل فاروق كدودة علناً مرة أخرى، خلافاتها مع طليقها الدكتور أمجد فريد القيادي بتجمع المهنيين السودانيين على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت ساندرا فاروق بحسب ما نقلت عنها صخيقة أخبار الخليج 365 (لي فترة طويلة خايفه من اليوم ده

يوم أكون رافعة قضيتي على نظام بدل مجرد طليق/مواطن يحمل نفس حقوقي.

..خايفة لأننا لسه فعلياً ما عندنا نظام

لسه شغالين بالعلاقات والوساطة

وهو علاقاته بادية من البيت ولافة منتهية في التجمع لحد مكتب الريس

عموماً،

القضية دي أنا سنين طويلة تعبانة فيها وتاعبة ناس كتيرة

بدأتها من أورنيك ثمانية في ٢٠١٤ مروراً بتحريات و أخيرا وصلت المحاكم نهاية ٢٠١٩

في النص حصلت تفاصيل كتيرة عطلتني، عامه وخاصة واخري متعلقة بجرجرة القسم وتضيعهم للفايل وغيرها من المماطلات ده غير إستعماله لكل فرص الاستئناف ثم توالي غيابه عن الجلسات أو يرسل الضامن بأعذار وهكذا.

بس في النهاية وصلت!

وصلت عشان محتاجة أدينه على كتير.

على هروبي حفيانة بالروب أنصاص الليالي أسوق عربية تعبانه وأوصل أدق للناس ابوابا يدسوني.

أدينه على كفيتو لي قدام اسرة صحبتي واعتداءه على والدها الرجل الكبير عشان حاول يوقفه وانا حأولد بنتي بعد اسبوعين

وعلى فتاك القيصرية وولدي عمره خمس أيام

وعلى المنابيذ القدام جرسونات المطاعم.

على ضربي وبهدلتي في انجلترا جوه البيت وفي الشوارع وكاميرات بوليسهم تشهد

محتاجه أدينه على خياناتو المكتملة البدت من أول سنه زواج وإنتهت قريب.

وعلى مسحي لطراشو عشان الصباح اسمع اسم بت تانيه.

محتاجه أدينو على زعزت أسرتي وإرهابهم وتعنيفهم وتكسير أشياء عمرها أكبر مني.

محتاجه أدينه على تغاضيه عن تحرش العنده معاهم مصلحه، كانت بتوجعني أكتر من الضرب

ومحتاجه أدينه كمان على أثر ضربتو الكل يوم الصباح على وشي بشوفا.

ألمهم محتاجه ادينه على كتير شديد

وقتها حأرجع للحياة

لقيتني صعب أرجع لها وحلقي مر.. يديك طعم حقارة حقارة كده.

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وحأكون وقتها حاكمت كل متخاذلين منافقين القضية البعرفهم.

انا ما حأستسلم يا أمجد فريد حتى لو بقيت رئيس وزراء زيما مخطط).

وكتبت ساندرا فاروق كدودة بحسب ما نقلت عنها أخبار الخليج 365 في شهر فبراير 2017 على فيسبوك حول خلافتها مع زوجها وضربها من قبل زوجها الدكتور أمجد فريد بعد 3 أيام من ولادة ابنها فاروق.

(السيد الخسيس امجد فريد، ياخي انا قبل كده ما دقيتك، ولا جيتك بمد يدي وانت عارف كويس. دي عيديه ليك مع ال ناس؟؟

ما تكضب فيني ساي

صحيح بعد اول تلاته اربعه مرات من الضرب الخلعه راحت مني وبقيت لما تضربني أضربك قدر قوتي البتنتهي بضربة جزاء منك. ولا انت راسك ده بقى بتذكر كيف!).

وأضافت ساندرا (وفِي مرات ماعندي حل غير أفضل اقول ليك معليش معليش معليش بس ماتضربني! وأكون لسة ماعرفت سبب هيجتك ذاتو شنو! وفِي اللحظه دي ماري قدامي شريط يوم ضرب بعد ٣ايام من ولاده فاروق ولحد حسه فتاك جرح القيصرية ظاهر،وكان الموضوع حيتعقد اكتر لولا يثرِب وعبده الحاليا عايشين بالغين راشدين).

وكتبت ساندرا موجهة كلامها لأمجد بحسب أخبار الخليج 365 قبل 3 سنوات (احسن لما تجي تفك كلام (تحت تحت)في المجتمع المع الأسف مشترك،تفكو كلو).

وأضافت ساندرا (تاني حاجه هي شينه ذاتو طويل وملولو كده تقول هي الكانت يتدقني! عيب وانا قلت ليك قبل كده لكن الاضان ملانه).

وكتبت ساندرا موجهة كلامها لأمجد بحسب أخبار الخليج 365 قبل 3 سنوات (كل سنه وانت ما طيب وكل من والاك كذلك بدون فرز. والسنه دي أول عيد أعرفك بالأكيده بتسوي في شنو مما عرفتك في الدنيا دي. فدي حاجه مختلفه.الحساب يجمع ياوغد).

وتشير أخبار الخليج 365 أن تجمع المهنيين السودانيين كان له القدح المعلى في نجاح الثورة السودانية حيث نظم الإحتجاجات نهاية العام 2018 ضد نظام الإنقاذ وتكللت جهوده بإنحياز الجيش السوداني يوم 11 أبريل 2019 للشعب السوداني وعزل الرئيس حينها عمر البشير، ويعتبر دكتور امجد فريد أحد أبرز قادة تجمع المهنيين وظهر في وسائل الإعلام المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)