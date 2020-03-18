في ظاهرة غريبة من نوعها إصطدمت سيارة من نوع “برادو بالقرب من كوبري المك نمر بنافورة عند بداية مدخل الكوبري وكانت طريقة إصطدامها غريبة بعض الشئ ووصف المواطنين الذين شاهدو الحادث بالغريب والذي لا يحدث إلا في أفلام الآكشن. Advertisements وبحسب الصور التي شاهدها محرر أخبار الخليج 365 فإن الصور انتشرت بشكل كبير وكٌتب عليها مئات التعليقات أبرزها(بكون في زول عطس ليو في طرف الطريق) و ( الزول قالو خشه في كومة سكري و داخ ) (فيلم آكشن بس). الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : سيارة تصطدم بنافورة وتعلو من فوقها بالقرب من كوبري “المك نمر” واختفاء سائقها ومواطنون يصفون ما حدث بالظاهرة الغريبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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