نظامي يواجه “الإعدام” في جريمة قتل ببورتسودان

التاريخ: 18-مارس-2020
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حررت محكمة جنايات بورتسودان، برئاسة القاضي محي الدين علي بريمة، وثيقة اتهام تحت المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد على نظامي متهم بقتل مواطن في حي المطار مربع (19) جنوب بورتسودان، إبّان أحداث العنف القبلي بين قبيلتي البني عامر والنوبة في العام الماضي.
وأشارت وقائع البلاغ المُدون لدى شرطة قسم ديم موسى، بحسب مصادر إلى مطاردة النظامي لمواطن بواسطة عربة بوكس ودهسه، ومن ثم طعنه بآلة حادة (سيف)، وتم التعرف على المتهم عبر طابور الشخصية من قبل عدد من المواطنين؛ الذين كانوا في مكان الحادث لحظة الإعتداء على المجني عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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