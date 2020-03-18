متهمة بالفساد تواجه الملاحقة عبر الإنتربول

التاريخ: 18-مارس-2020
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أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية، إعلاناً للمتهمة الهاربة بدولة الأمارات العربية منى علي عبدالكريم، لحضور جلسة يوم (12) أبريل المقبل، في بلاغ تقدمت به أسرة سودانية ضدها.
ويتزامن قرار إعلام المتهمة منى، مع موعد جلستها في محكمة أماراتية، وفي حال عدم حضورها سيصدر القضاء أمراً بالقبض عليها، وتكليف “الإنتربول” للقيام بالمهمة.
وتواجه منى علي عبدالكريم؛ بحسب صحيفة مصادر العديد من التهم في محكمة إماراتية؛ أمرت بإطلاق سراحها، قبل أن تستأنف الأسرة حكم المحكمة برقم الملف ٢٠١٨/١٩٢٧م تحت المادة ١٠/٢٦ جرائم المعلوماتية.
وتلاحق “منى”، عدة تُهم في مقر إقامتها، الأمر الذي دعاها للاستنجاد بثوار الأمارات للوقوف معها، الشيء الذي قُوبل بالرفض منهم في قضايا الابتزاز والتشهير التي رُفعت ضدها.
وتُتهم منى علي عبد الكريم؛ بمارسة العديد من العمليات الأجرامية في العهد البائد، بالتعاون مع الفريق طه عثمان الحسين وآخرين، إذ أعلنت إحدى الأسر تضررها منها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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