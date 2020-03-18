ضبط كميات كبيرة من المخدرات بمناطق التعدين

تمكنت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحسب اليوم التالى من ضبط متهمين، ضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تقدر بأكثر من مائتي رأس حشيش ونصف جركانة كبيرة معبأة بالشاشمندي بجانب (94) كيساً كبيراً شاشمندي و(72) كيساً صغيراً شاشمندي، وحوالي (94) حبة مخدرة، ومبلغاً مالياً يقدر بقرابة (201620) جنيهاً، وكمية من المعروضات.

وتعهد اللواء طارق البدراوى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، بتوفير كافة المعينات اللازمة لشرطة المكافحة، حتى تتمكن من أداء دورها تجاه المجتمع، مؤكداً أن الشرطة ستبذل المزيد من الجهود في إطار محاربة الظواهر السالبة ومكافحة المخدرات بمناطق التعدين وكافة ربوع الولاية.

وأوضح العقيد شرطة عماد الدين إبراهيم مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه بعد توافر معلومات لديهم عن قيام متهمين بترويج المخدرات وسط المعدنين بمناطق التعدين، ويرتكز نشاطهم بمنطقة جبال النمر، وفور ذلك تم تحريك قوة للمنطقة بقيادة ضابط قوامها (15) فرداً، قامت بمداهمة الأوكار التي يستخدمها المتهمين لتخزين المخدرات وترويجها وألقت القبض على (9) متهمين، ضبطت في حيازتهم كميات كبيرة من مخدر الحشيش، ومخدر الشاشمندي، والحبوب المخدرة.وتم تدوين بلاغات جنائية تحت المادة (15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة العادلة.