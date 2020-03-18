توصية بإعادة 2673 مفصولاً إلى الخدمة المدنية

أوصت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اليوم في اجتماعها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة هانم برهان وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة 2673 مفصولاً إلى الخدمة.

وناقشت اللجنة بحسب سونا عدداً من الموضوعات المقدمة من لجانها القطاعية، حيث نظرت اللجنة في (٢٤٣١) استمارة مقدمة من مفصولي الهيئة القومية للكهرباء وأوصت بإعادة (٦٨٥) مفصولاً وتحسين معاشات (١٣٥٥) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال بيانات (٣٨٨) استمارة واستبعدت اللجنة (٤) استمارات لعدم الاختصاص.

كما نظرت اللجنة في (٨٧٠) استمارة مقدمة من مفصولي هيئة الرهد الزراعية حيث أوصت اللجنة بإعادة (١٩٤) منهم وتحسين معاشات (٤٤٣) من المفصولين فيما استبعدت اللجنة (١٣) استمارة لعدم الاختصاص وطلبت استكمال معلومات (٢٢١) استمارة.

وتسلمت اللجنة (٥٤٨) استمارة من مفصولي مؤسسة النيل الأزرق الزراعية وأوصت بإعادة (٦٤) مفصولاً وتحسين معاشات (٤٣٧) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال بيانات (١٥) استمارة واستبعدت (٣٢) استمارة لعدم الاختصاص.

ونظرت اللجنة في (١٥١) استمارة مقدمة من مفصولي مشروع الجزيرة ( السكة حديد ) حيث أوصت اللجنة بإعادة (١٤) منهم وتحسين معاشات (١٢٤) مفصولاً واستبعدت (٢) استمارة لعدم الاختصاص وطلبت استكمال بيانات (١١) استمارة.

كما نظرت اللجنة في (٩١) استمارة مقدمة من مفصولي مشروع الجزيرة ( محالج الباقير ) و أوصت بإعادة (٢١) منهم وتحسين معاشات (٧٠) مفصولاً.

كما تسلمت اللجنة (٤٠٩) استمارات من مفصولي مشروع الجزيرة ( محالج مارنجان ) وأوصت بإعادة (١٨٥) منهم وتحسين معاشات (١٦٧) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال بيانات (٤٢) استمارة واستبعدت (١٥) استمارة لعدم الاختصاص .

و نظرت اللجنة في (٣٤٧) استمارة من مفصولي مشروع الجزيرة ( محالج الحصاحيصا ) وأوصت بإعادة (١٠٠) منهم وتحسين معاشات (٢٣٢) مفصولاً واستبعدت اللجنة (١٥) استمارة لعدم الاختصاص.

Advertisements

و نظرت اللجنة كذلك في (١٠١٢١) استمارة مقدمة من مفصولي مشروع الجزيرة ( الشؤون الإدارية ) وأوصت اللجنة بإعادة (٥٦٧) منهم وتحسين معاشات (٤٣٧) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال معلومات (١٠) استمارات واستبعدت اللجنة (١٠٧) استمارات لعدم الاختصاص.

وتسلمت اللجنة (٣٣٣) استمارة من مفصولي مشروع الجزيرة ( الزراعة الآلية ) وأوصت بإعادة ( ١٨ ) منهم وتحسين معاشات (٣١١) مفصولاً واستبعدت اللجنة (٤) استمارات لعدم الاختصاص.

ونظرت اللجنة في (٧٢٠ ) استمارة مقدمة من مفصولي مشروع الجزيرة ( الإدارة الهندسية ) وأوصت بإعادة (١٩٠) منهم و تحسين معاشات (٥٣٠) مفصولاً .

كما نظرت اللجنة في ( ١٠٣٧) استمارة من مفصولي مشروع الجزيرة ( الإدارة الزراعية ) وأوصت بإعادة (٢٧٠) منهم وتحسين معاشات (٦٠٥) مفصولين وطلبت اللجنة استكمال معلومات (٨١) استمارة واستبعدت (٨١) استمارة لعدم الاختصاص. كما تسلمت اللجنة (٤٤٨) من مفصولي شركة السودان للأقطان وأوصت بإعادة (٤٥) منهم وتحسين معاشات (١١٣) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال معلومات (٢٩٠) استمارة .

ونظرت اللجنة في (٦٢٦) استمارة مقدمة من مفصولي مؤسسة حلفا الزراعية وأوصت بإعادة (١١٧) منهم وتحسين معاشات (٣٨٥) مفصولاً وطلبت اللجنة استكمال بيانات (١٢٤) استمارة.

كما نظرت اللجنة في (٤٠) استمارة من مفصولي هيئة تنمية غرب السافنا وأوصت بإعادة (١٥) منهم وتحسين معاشات (١٦) مفصولاً واستكمال بيانات (٩) استمارة.

و تسلمت اللجنة (٤٠٢) استمارة من مفصولي بنك الادخار وأوصت بإعادة (١٨٨) منهم وتحسين معاشات (١٢٣) مفصولاً.

هذا وستواصل اللجنة عملها خلال الأسبوع القادم لدراسة المزيد من طلبات واستمارات المفصولين تعسفياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)