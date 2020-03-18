عادت إلى ميناء البحر الأحمر العبارة مسرة من ميناء جدة السعودي ، وبحسب وكالة سونا للانباء فإن وزارة الصحة أعلنت خلو جميع الركاب من أية حالة اشتباه للإصابة بكورونا . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : وصول الباخرة مسرة من جدة ولا وجود لحالة اشتباه بكورونا وسط ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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