تزايد حركة العابرين بمعبري أشكيت و أرقين بالشمالية

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تزايدت اليوم حركة العابرين بين مصر والسودان عبر “اشكيت وأرقين” في ظل قرار الحكومة السودانية بإغلاق جميع المعابر الحدودية وإعلان الحكومة المصرية في وقت سابق أن غداً “الخميس” هو آخر يوم لإغلاق كافة المعابر الحدودية.

وفي إطار توفيق أوضاع العالقين وصل صباح اليوم الأربعاء أكثر من 300 من السودانيين إلى جانب 57 من المرحلين السودانيين الذين أوقفتهم السلطات المصرية منذ أكثر من أسبوعين بميناء السد العالي بزعم أن تأشيراتهم مزورة.

ولدى وصولهم للمعابر السودانية تم اتخاذ كافة إجراءات الرقابة الصحية والبحث الجنائي حول المرحلين لدى الأجهزة المختصة بالمعبرين .

وأكدت إدارة معبر أرقين بحسب سونا أن 18 بصاً غادرت مساء أمس القاهرة في طريقها إلى منفذ أرقين وأشارت لوجود عدد من العالقين في البوابة المصرية.

وفي إطار عودة المصريين من البلاد غادر 265 طالباً من الطلاب المصريين بالجامعات السودانية في 9 بصات عبر أرقين إلى مصر.

أما معبر اشكيت فقد شهد مغادرة 49 شاحنة إلى مصر يحمل بعضها صادر السمسم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)