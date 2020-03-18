التاريخ: 18-مارس-2020
4 مشاهدة
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين بحسب سونا أن مربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر المملوك لشركة (الجنيد) أصبحت أيلولته لحكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين كما تنازلت شركة الجنيد عن حقها في المدة المتبقية من التصديق لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين.
وأكدت الوزارة أنها ستعمل للاستفادة من هذا المربع والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بهذا الخصوص.
و وجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية- الذراع الفني والرقابي لوزارة الطاقة والتعدين- بتشكيل لجنة لاستلام الموقع بجبل عامر بولاية شمال دارفور على الطبيعة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيد تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة و التعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.