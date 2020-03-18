الجنيد تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة و التعدين

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين بحسب سونا أن مربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر المملوك لشركة (الجنيد) أصبحت أيلولته لحكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين كما تنازلت شركة الجنيد عن حقها في المدة المتبقية من التصديق لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين.

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وأكدت الوزارة أنها ستعمل للاستفادة من هذا المربع والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بهذا الخصوص.

و وجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية- الذراع الفني والرقابي لوزارة الطاقة والتعدين- بتشكيل لجنة لاستلام الموقع بجبل عامر بولاية شمال دارفور على الطبيعة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)