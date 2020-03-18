إغلاق مصنع عشوائي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا

داهمت شرطة حماية المستهلك مصنعاً عشوائياً غير مصدق به وغير مسجل يقوم بتصنيع مستحضرات تجميل ومعقمات ومطهرات غير مطابقة للمواصفات لوباء كورونا بمنطقة جبرة بالخرطوم .

وصرح نصرالدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك لـ”سونا” اليوم أن مصنع (جي فارما) بجبرة ظل يبيع منتجاته غير المطابقة في الأسواق منذ فترة طويلة، واستغل حاجة الناس – مع المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا- للمطهرات والمعقمات، وباع كميات كبيرة في الأسواق وجنى أرباحاً طائلة.

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وألقى شلقامي باللائمة على مجلس الأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة، وقال : ربما تكون هناك مصانع شبيهة أخرى في العاصمة الخرطوم وخارجها تعمل في صناعة مستحضرات التجميل والمعقمات والمطهرات الفاسدة غير المطابقة للمواصفات .

وأهاب شلقامي بوزارة الصحة أن تحرك أجهزة الرقابة التابعة لها لحماية المستهلك من انتهاكات صحة المواطن. وناشد شلقامي المواطنين عامة وخاصة لجان المقاومة الشبابية أن تبحث عن هذا النوع من المصانع العشوائية في الأحياء وتبلغ عنها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)