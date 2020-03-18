اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إغلاق مصنع عشوائي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا

0 نشر
Abdulmahmood 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 18-مارس-2020

3 مشاهدة

إغلاق مصنع عشوائي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا

داهمت شرطة حماية المستهلك  مصنعاً عشوائياً  غير مصدق به  وغير مسجل  يقوم بتصنيع مستحضرات تجميل  ومعقمات ومطهرات  غير مطابقة للمواصفات لوباء بمنطقة جبرة بالخرطوم .

وصرح  نصرالدين شلقامي  رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك لـ”سونا” اليوم  أن مصنع (جي فارما) بجبرة ظل يبيع منتجاته غير المطابقة في الأسواق منذ فترة طويلة، واستغل حاجة الناس – مع المخاوف المتزايدة من  فيروس كورونا- للمطهرات والمعقمات، وباع كميات كبيرة في الأسواق وجنى أرباحاً طائلة.

Advertisements

وألقى شلقامي باللائمة  على مجلس الأدوية والسموم التابع لوزارة الصحة، وقال : ربما تكون هناك مصانع شبيهة أخرى  في العاصمة الخرطوم وخارجها تعمل في صناعة مستحضرات التجميل والمعقمات والمطهرات الفاسدة غير المطابقة للمواصفات .

وأهاب شلقامي بوزارة الصحة أن تحرك أجهزة الرقابة التابعة لها لحماية المستهلك من انتهاكات صحة المواطن. وناشد شلقامي المواطنين عامة وخاصة لجان المقاومة الشبابية  أن تبحث عن هذا النوع من المصانع العشوائية في الأحياء  وتبلغ عنها.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مصنع عشوائي لمعقمات ومطهرات فاسدة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا