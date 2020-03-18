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صحة الخرطوم تخصص مستشفى جبرة للطوارئ مركزاً للعزل

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Abdulmahmood 0 تبليغ

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التاريخ: 18-مارس-2020

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صحة الخرطوم تخصص مستشفى جبرة للطوارئ مركزاً للعزل

أعلنت وزارة الصحة بالخرطوم اكتمال الترتيبات لبدء العمل بمركز العزل المخصص له مستشفى جبرة للطواريء. .
وأكد مدير الإدارة العامه للطب العلاجي د. محجوب تاج السر منوفلي اكتمال الاستعدادات  بتجهيز المستشفى كمركز للعزل للحالات المشتبهة والمؤكدة بسعة 42 سريراً.
وأبان لدى تفقده مركز مستشفى جبرة اليوم الأربعاء أن ذلك يأتي في إطار ترتيبات الوزارة للتصدي لجائحة ومنع انتشارها،  مشيراً إلى أن المركز يشتمل على غرف للعناية الوسيطة والمكثفة ومعمل مختبري وبنك دم  وأجهزة للأشعة المقطعية لتأكيد الفحص المعملي ، إضافة للطاقم الطبي المكتمل والطاقم الإداري.

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ولفت بحسب سونا إلى استمرار التجهيزات لمراكز أخرى في كل من  بحري والخرطوم ، معرباً عن أمله في انحسار الحالات المشتبهة وبالتالي عدم الحاجة لمراكز العزل .

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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